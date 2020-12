Ucrania: el intento frustrado de una mujer por caminar sobre una vereda congelada

Las bajas temperaturas que se registran en esta época en Kiev (Ucrania) pasan factura en las calles de la ciudad.

Según consigna RTÉ News, más de 4000 máquinas barredoras se despliegan por la ciudad para eliminar el hielo. Sin embargo, caminar se convierte en un auténtico deporte de riesgo para los transeúntes.

Tal es el caso registrado por una cámara de seguridad. Una mujer cae al borde de la vereda y no logra subirla ni siquiera a gatas.

CCTV footage captured in Kyiv, Ukraine yesterday shows people struggling to walk downhill due to ice covering the street in the city centre. Over 4,000 sweepers were deployed to remove the ice from the city streets. pic.twitter.com/yhmpTWqb5I