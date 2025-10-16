UTE retirará tendido de fibra óptica de empresas que usaron ilegalmente su infraestructura

Locales

Montevideo Portal

El directorio de UTE emitió una resolución en las últimas horas en la que aprobó comenzar a quitar las instalaciones de los tendidos de fibra óptica realizadas de manera ilegal por varias empresas cableoperadoras en varios puntos del país.

La decisión se dio tras un reclamo presentado por Antel, dado que dichas compañías privadas se encontraban utilizando la infraestructura eléctrica estatal de manera irregular y así ofrecían un servicio de internet más barato.

Según informó el periodista Eduardo Preve, una de las involucradas es una empresa propiedad del conglomerado argentino Grupo Clarín, y había empresas que ofrecen servicio de televisión para abonados en el interior que estaban haciendo lo mismo.

El presidente del ente, Alejandro Paz, fue quien le transmitió el reclamo al directorio de UTE, que a su vez elevó el planteo al Poder Ejecutivo. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que la cartera estaba analizando el tema.

Esta situación se estaba dando en departamentos como Salto y Paysandú, lugares en los que las empresas contratan trabajadores argentinos para que realicen las instalaciones.

En junio de este año, Antel resolvió dar de baja un plan de tarifas mayoritarias, aprobado por el anterior directorio en agosto de 2024, que permitía ofrecer servicios de fibra óptica a empresas privadas, una decisión que fue criticada por el Pit-Cnt, el director en representación del Frente Amplio y la actual vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

El plan permitía a los cableoperadores utilizar la infraestructura ya existente menos el último tramo de cableado hasta los hogares de los clientes, conocido como la “última milla”, que debía ser cubierto por los propios privados con inversiones suyas.

Montevideo Portal