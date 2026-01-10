UTE aumentó en 5% los precios de carga de vehículos eléctricos: ¿cuál es la nueva tarifa?

Política

Montevideo Portal

El directorio de UTE resolvió aplicar un aumento del 5% en el precio de la carga de vehículos eléctricos en la red pública, que rige desde el pasado 1º de enero, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

La medida impacta directamente en los usuarios particulares que utilizan los 400 puntos de carga (PSC) distribuidos en todo el país.

El aumento responde, de acuerdo con la resolución del directorio a la que accedió Montevideo Portal, a la necesidad de corregir “desvíos importantes” entre los precios vigentes y los costos respectivos para los diferentes puntos de carga. En ese sentido, la empresa señaló que los valores anteriores no reflejaban adecuadamente los gastos asociados al mantenimiento, operación y expansión de la infraestructura de carga, por lo que el ajuste forma parte de un proceso gradual de alineamiento tarifario.

“En función de las diferencias existentes, hay espacio para avanzar en la trayectoria que acerque el PSC a sus costos sin afectar sensiblemente el gasto para los usuarios y mucho menos la conveniencia del respecto al auto a combustión”, indica el documento.

Con la nueva estructura de precios, el costo de cargar un vehículo eléctrico en la red pública se compone de un cargo base por conexión, un precio por cada kilovatio hora consumido y un cargo adicional por tiempo cuando el vehículo permanece conectado sin estar cargando, una vez superado un período de tolerancia. Los valores varían según se trate de cargadores de corriente alterna, utilizados mayormente para cargas más lentas, o de corriente continua, destinados a cargas rápidas.

Asimismo, el directorio del ente entiende que “en los últimos años se ha verificado un aumento sostenido del número de vehículos eléctricos” en el país, acompañada de “una ampliación progresiva de la red de puntos de carga”, tanto en instalaciones de UTE como en emprendimientos privados.

De esta manera, los nuevos valores del servicio de carga son los siguientes:

Los nuevos precios estarán vigentes, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026. No obstante, UTE ya prevé la posibilidad de realizar al menos dos ajustes adicionales a lo largo del año “con el objetivo de dar continuidad al proceso de alineamiento gradual entre costos y precios”.

Montevideo Portal