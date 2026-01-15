Locales

UTE alerta sobre intentos de estafa con una imagen de su presidenta Andrea Cabrera

Montevideo Portal

Desde su cuenta de X, UTE advirtió que circula en redes sociales un nuevo método de estafa que involucra a la empresa pública.

Según publicaron, se busca engañar mediante una falsa declaración de la presidenta, Andrea Cabrera. “UTE continúa trabajando de forma permanente en la concientización de los usuarios y en la difusión de recomendaciones para prevenir estafas digitales, reiterando que sus únicos canales oficiales son aquellos debidamente identificados y comunicados por la empresa”, acota la comunicación.

Además, acota que la empresa estatal no solicita datos personales a través de correos electrónicos, videollamadas, llamadas, mensajes de WhatsApp, redes sociales y sitios web no oficiales. Además, destaca que tampoco realiza inversiones financieras, ni ofrece bonificaciones, premios o descuentos fuera de sus canales oficiales.

“Por lo tanto, nunca brindes datos personales ni realices transacciones frente a solicitudes que provengan de canales distintos a los institucionales”, recomienda.

Ante cualquier duda, UTE aconseja consultar a través de sus canales institucionales:

Portal corporativo: ute.com.uy

X (antiguamente Twitter): @utecomunicacion

Facebook: @UTE

Instagram: @utecomunicacion

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/UTE

Telegestiones: 0800 1930 (desde teléfono fijo) o *1930 (desde celular)

WhatsApp de UTE: 098 193 000

Montevideo Portal