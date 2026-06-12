UTE abrió llamado para estudiantes de ingeniería eléctrica con sueldo de $78.360

Montevideo Portal

La Administración Nacional de Transmisiones Eléctricas (UTE) abrió un llamado destinado a personas que estudian ingeniería eléctrica. Con una remuneración nominal de $ 78.360,85.

El llamado consiste en 11 plazas “en distintas unidades de la Administración con radicación laboral en Montevideo”, de acuerdo a las bases del llamado publicadas en Uruguay Concursa. La inscripción deberá realizarse por el sitio web de la UTE.

Los requisitos para postularse son los siguientes:

- “Ser ciudadano natural o legal”.

- “Tener como mínimo 18 años al cierre del plazo de inscripción”.

- “Ser estudiante con un grado de avance mínimo del 40% de la carrera de Ingeniería Eléctrica”.

- “Haber aprobado, como mínimo, una materia a partir del mes de enero del año 2025”.

- “Al momento de la toma de posesión del puesto el postulante que resulte seleccionado no podrá poseer puesto o función pública remunerada, excepto el de docente, no pudiendo tener una acumulación mayor a 60 horas semanales entre ambas actividades”.

La carrera anteriormente mencionada deberá haber sido cursada en la Universidad de la República (Udelar) o en instituciones privadas cuya carrera sea equivalente a la mencionada.

El llamado aclara que el requisito de formación no se aplicará para quienes cumplan con las siguientes condiciones simultáneamente:

1. “Estar actualmente trabajando en UTE con una antigüedad mínima de un año o haber trabajado como mínimo un año en los últimos dos años previos a la finalización del período de inscripción del llamado, en calidad de becarios/as, pasantes o personas contratadas a través de ESMO (Empresas Suministradoras de Mano de Obra)”.

2. “Realizar o haber realizado en ese período tareas similares a las establecidas en las bases”.

3. “Estar o haber estado bajo órdenes directas de una Jefatura de UTE”.

4. “Registrar o haber registrado marcas de asistencia en UTE”.

5. “Contar con una valoración positiva de su Jefatura en UTE”.

Algunas de las tareas a realizar por aquellos que sean contratados consisten en:

- Desarrollar, revisar e implementar lineamientos técnicos, criterios operativos y registros documentales vinculados al funcionamiento de equipos, sistemas de instalación y distintos procesos de trabajo.

- Programar y supervisar procesos relacionados con la puesta en servicio, gestión operativa y mantenimiento periódico o reparativo de instalaciones y equipamiento técnico.

- Llevar adelante procesos de control, inspección técnica y aseguramiento de estándares de calidad, realizando además el seguimiento del desempeño de sistemas y equipamientos

El régimen de trabajo implica que aquella persona que resulte seleccionada deba efectuar alguno de los siguientes regímenes de trabajo, en función del puesto específico:

- “Régimen general: Jornada de 8 horas diarias, con derecho a descanso de 45 minutos al comenzar o finalizar la jornada”.

- “Jornada extendida: Implica trabajar 5 jornadas diarias consecutivas de 8:40 hs. de labor de lunes a viernes”.

- “6ta Jornada Semanal: Implica trabajar 6 jornadas diarias consecutivas de labor a la semana”.

- “Guardia General: Implica que, una vez cumplida la jornada de labor, se deba permanecer localizable y a la orden de la Administración, prestando el servicio cuando sea requerido, al menos durante una semana y no más de dos al mes”.

El período de inscripción inició el pasado jueves 11 de junio y finaliza el próximo viernes 26 de junio a las 16 horas. El resto de las bases del llamado se pueden encontrar en la página web de UTE.