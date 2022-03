Tyson emprendedor: el exboxeador vende caramelos cannábicos con forma de oreja

El exboxeador Mike Tyson busca convertirse en emprendedor gastronómico: lanzó una línea de comestibles con forma de orejas, más de dos décadas después de que le arrancara un trozo de este órgano a Evander Holyfield en la pelea por el campeonato de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de 1997.

Según consignó CNN, las gomitas con infusión de cannabis se llaman "Mike Bites" ("Mike muerde"), en homenaje al momento más notorio de la carrera de Tyson.

Holyfield derrotó a Tyson en 1996, pero un año después, durante su esperada revancha, Tyson le cortó una pequeña parte de la oreja a Holyfield y la escupió sobre la lona y fue rápidamente descalificado. El sangriento incidente marcó este encuentro como una de las peleas más extrañas en la historia del boxeo.

