Turistas filmaban desde un mirador en la costa y contemplaron escena inesperada

Curiosidades

Un video que circula en redes sociales muestra a una mujer arriesgando su vida mientras limpiaba el exterior de una ventana de un edificio frente al mar, en la región de Morro do Maluf de Guarujá, en la costa del estado brasileño de São Paulo. Las imágenes llamaron la atención debido al peligro que implicaba la conducta de la mujer que, en un noveno piso, limpiaba una ventana desde fuera, parada en el alféizar.

Según consigna el periódico local A Tribuna, el video fue filmado el pasado viernes 23 de enero por un hombre identificado como Paulo Moreno, de 30 años, quien había subido a un mirador para disfrutar del paisaje.

En declaraciones al citado medio, Moreno dijo que notó lo que pasaba cuando otras personas que estaban en el mirador comenzaron a señalar a la mujer y a comentar lo que esta hacía. Entonces apuntó la cámara de su teléfono hacia el noveno piso del edificio y usó el zoom.

MULHER É FLAGRADA PENDURADA EM PRÉDIO DE LUXO EM PRAIA DE GUARUJÁ ?? Mulher é flagrada pendurada em prédio de luxo em praia de Guarujá para limpar a janela e assusta pessoas em mirante https://t.co/7Br3qnpHUr pic.twitter.com/i0zxXEFeql — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) January 25, 2026

El testigo contó que si bien entre la mujer y el vacío había una malla de contención, el riesgo corrido fue muy grande. “La forma en que se apoyaba era claramente muy peligrosa”, dijo.

En el mismo sentido se expresaron horas más tarde los panelistas del programa televisivo Balanço Geral, uno de los más populares del país. Al cubrir el hecho, recordaron que ese tipo de mallas están diseñadas para evitar que bebés o mascotas corran peligro de caer, no para soportar la presión de un cuerpo adulto.

El informe de A Tribuna detalla que en el hecho no hubo intervención policial ni de Bomberos, ya que la mujer regresó al interior del apartamento sin problemas y nadie radicó denuncia.