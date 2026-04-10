Turismo implicó casi la mitad del crecimiento económico de 2025, según Ceres

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El turismo representó casi la mitad del crecimiento registrado en 2025, de acuerdo con el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).

En una nueva edición de su monitor de turismo, el centro indica que el turismo “continúa siendo uno de los sectores más relevantes” de la economía uruguaya. En 2025 representó aproximadamente el 6,2% del producto interno bruto, generó más de 122.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad —alrededor del 7,5% del empleo total— y más de US$ 2.040 millones en exportaciones, indica el documento.

“Asimismo, se estima que el sector explicó 0,7 puntos porcentuales del crecimiento económico de 2025”, que en total fue de 1,8%, añade el documento.

El informe señala también que el ingreso de turistas extranjeros en la temporada 2025-2026 “habría sido inferior en un 8% al de la temporada anterior”, con factores que incidieron negativamente en la llegada de argentinos, como la relación de precios con Brasil, la cercanía del Mundial de fútbol y el clima.

Por su parte, el gasto total en dólares fue 6% mayor, pero, si se considera la evolución del tipo de cambio y la inflación, se encuentra 9% por debajo de la temporada anterior en términos reales.

Más allá del buen flujo de visitantes, el informe advierte que el sector enfrenta “problemas de competitividad acumulados” en los últimos años: “En términos reales, los ingresos del turismo se ubican aproximadamente 16% por debajo del promedio registrado entre 2011 y 2019, mientras que los costos —impulsados por salarios, energía y agua— son cerca de 9% más altos”, indica la publicación.

En tal sentido, se señala que esta brecha “genera un deterioro de la rentabilidad del sector de alrededor de 25 puntos, lo que limita la capacidad de inversión y pone en riesgo la sostenibilidad de algunos establecimientos”.

De tal forma, el informe subraya la importancia de incrementar la promoción internacional de Uruguay como destino turístico. Con un aumento “significativo” de US$ 10 millones al año —especialmente con foco en Brasil, indica la publicación—, se podría generar “más de un millón de visitantes adicionales por año, incrementar el gasto turístico en más de US$ 700 millones y crear cerca de 10.000 nuevos puestos de trabajo”.

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