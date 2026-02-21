Internacionales

Truncaron el plan de un narco para matar a tres funcionarios argentinos en Punta del Este

Montevideo Portal

Las autoridades policiales argentinas desbarataron un presunto plan criminal ideado desde el interior de una prisión para asesinar a tres funcionarios públicos importantes de Entre Ríos: el ministro de Seguridad provincial, un juez federal y un fiscal.

La investigación, que se encuentra a cargo de la Justicia Federal de Gualeguaychú, reveló que un jefe narco detenido habría organizado la conspiración desde la Unidad Penal Nº 9 con la ayuda de un sicario uruguayo, antes de que el plan pudiera concretarse.

Según la pesquisa, los blancos del complot eran Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, el juez federal Leandro Ríos y el fiscal federal José Ignacio Candioti. La trama criminal habría sido ideada por un poderoso capo narco identificado por fuentes judiciales como Leonardo Airaldi, de 44 años y con antecedentes en causas por narcotráfico.

La investigación se inició gracias al testimonio de un recluso que actuaba como informante para las autoridades penitenciarias. El interno detalló los planes del supuesto autor intelectual y aseguró que este había contratado a un sicario uruguayo, ofreciéndole US$ 40.000 para ejecutar los asesinatos durante las vacaciones de los funcionarios en Punta del Este.

Según consignó Infobae en base a medios entrerrianos, las fuentes judiciales señalaron que, aunque el plan contemplaba la ejecución de los crímenes en el exterior, ninguno tenía programado viajar a Uruguay, lo que permitió desactivar la amenaza antes de que avanzara.

Tras tomar conocimiento de la situación, el fiscal federal Pedro Rebollo solicitó al juez federal Hernán Viri la orden de allanamiento de la Unidad Penal 9, que se concretó el pasado viernes por la tarde con la participación del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía de Entre Ríos.

Durante la requisa se incautaron teléfonos celulares, anotaciones, documentación y drogas, que ahora forman parte de la evidencia en la causa en instrucción. Ante la gravedad de las amenazas, las autoridades también dispusieron reforzar la protección del ministro, el juez y el fiscal, así como de sus familias, mientras se profundizan las medidas de seguridad.

El ataque presuntamente planeado estaría relacionado con una causa por narcotráfico que tiene a Airaldi como uno de los principales imputados y que está próximo a ser juzgado. El motivo de la venganza, según testimonios, sería el resentimiento por las actuaciones de Ríos y Candioti en ese proceso.

