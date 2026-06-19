Trump y Meloni chocan por una foto del G7 y escalan la tensión diplomática

Un inesperado cruce entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, derivó este viernes en un incidente diplomático que ya tuvo consecuencias políticas concretas entre ambos países.

La polémica comenzó después de que Trump afirmara que accedió a fotografiarse con Meloni durante la reciente cumbre del G7 porque ella le daba "pena" y porque supuestamente le había insistido para obtener la imagen.

"Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena", declaró el mandatario estadounidense durante una entrevista con el programa italiano L'Aria che tira.

Trump aseguró además que la dirigente italiana tenía un gran interés en obtener la fotografía y reiteró varias veces que aceptó únicamente por compasión.

La dura respuesta de Meloni

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de la jefa del gobierno italiano, que respondió mediante un video publicado en redes sociales.

Meloni calificó las afirmaciones de Trump como "completamente inventadas" y manifestó su sorpresa por las declaraciones del mandatario estadounidense.

"No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre", afirmó.

La primera ministra fue más allá y cuestionó la actitud de Trump frente a los socios occidentales.

"Es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente y los enemigos de Estados Unidos", señaló.

Finalmente lanzó una frase que rápidamente se convirtió en titular en los medios italianos: "Italia y yo no suplicamos".

Consecuencias diplomáticas

El enfrentamiento verbal tuvo un efecto inmediato en la agenda bilateral.

El ministro de Exteriores italiano anunció la cancelación de una visita oficial prevista a Estados Unidos para los próximos 21 y 22 de junio.

Según explicó, la decisión fue tomada en protesta por las "graves y ofensivas palabras" pronunciadas por Trump contra Meloni.

El canciller consideró que los comentarios no solo afectaban a la primera ministra, sino que constituían una ofensa hacia toda Italia.

Con información de agencias.