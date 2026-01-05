Internacionales

Trump ve a Cuba “a punto de caer” y apuntó a Petro: “Colombia también está enferma”

El presidente Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro y en momentos en que trata con las nuevas autoridades del gobierno venezolano.



“Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”, expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Delcy Rodríguez.

Al pedirle que aclarara qué quería decir, Trump respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump takes questions from reporters aboard Air Force One pic.twitter.com/OVKrEh0cyY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 5, 2026

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela.

Cuando le preguntaron si la operación se trataba del petróleo o del cambio de régimen, Trump respondió: “Se trata de la paz en la Tierra”.

Trump también dijo que las elecciones en Venezuela tendrán que esperar. “Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido”, aseguró Trump.

Trump comentó a los periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y añadió que está “gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse “otra misión de EE.UU.” similar en Colombia, el republicano contestó: “A mí me suena bien eso”.

Con información de AFP y EFE.