Trump promete suspender migración del “Tercer Mundo” tras tiroteo en Washington

En medio de una nueva escalada retórica sobre seguridad y migración, el presidente Donald Trump anunció que “suspenderá permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”, tras el tiroteo del miércoles en el que murió Sarah Beckstrom, una soldado de 20 años de la Guardia Nacional desplegada en Washington.

El atacante, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, es un afgano evacuado a Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró sus tropas de Afganistán. Según el FBI, el incidente —descripto como una “emboscada”— se investiga como posible acto de terrorismo internacional.

Revisión masiva de green cards y visados

El mandatario advirtió que revocará “millones” de visados emitidos durante el gobierno de Joe Biden y ordenó un endurecimiento drástico de los controles migratorios.

En paralelo, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), Joseph Edlow, informó que se revisará el estatus de todos los residentes permanentes provenientes de 19 países, entre ellos Afganistán, Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania.

Según datos analizados por AFP:

Más de 1,6 millones de residentes permanentes proceden de esos países,

Tras el ataque, el gobierno suspendió además la tramitación de nuevas solicitudes de inmigración para ciudadanos afganos.

Un sospechoso con pasado complejo

Lakanwal vivía en el estado de Washington y según la fiscal de D.C., Jeanine Pirro, condujo más de 4.000 kilómetros hasta la capital para llevar a cabo un ataque “dirigido”, utilizando un revólver Smith & Wesson .357.

El otro guardia herido, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico. El sospechoso también resultó gravemente herido.

El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que Lakanwal había integrado una de las “Unidades Cero” afganas, fuerzas especiales creadas y entrenadas por la agencia para combatir a los talibanes. Esas unidades, según Human Rights Watch, actuaban fuera de la cadena de mando regular y fueron acusadas de abusos, lo que habría dejado secuelas psicológicas en algunos de sus miembros.

Un amigo citado por The New York Times sostuvo que esas misiones lo habían afectado profundamente.

Un caso politizado desde el primer momento

Trump sugirió que la presencia de la Guardia Nacional en Washington —una decisión propia para contener lo que considera “delincuencia desenfrenada”— pudo motivar el ataque: “Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos”, escribió en redes.

El caso generó fuertes divergencias:

Las actuales jefaturas del FBI , la CIA y el DHS responsabilizaron a las políticas de asilo de Biden por la llegada del sospechoso.

, la y el responsabilizaron a las políticas de asilo de Biden por la llegada del sospechoso. La organización AfghanEvac , que colaboró con la reubicación de afganos aliados, replicó que estos casos atraviesan “ los procesos de verificación más exhaustivos del mundo ”.

, que colaboró con la reubicación de afganos aliados, replicó que estos casos atraviesan “ ”. También aclaró que, aunque Lakanwal solicitó asilo bajo Biden, su aprobación ocurrió ya durante el actual mandato de Trump.

Con información de agencias.