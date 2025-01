Trump promete “plantar bandera de EE. UU. en Marte” y la reacción de Musk se vuelve viral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su país va a “plantar” su bandera en Marte y que volverá a ser vista como una “nación en crecimiento” que expande su territorio.

“Perseguiremos nuestro destino manifiesto a las estrellas, enviando a astronautas estadounidenses a plantar las estrellas y franjas (de la bandera de EE. UU.) en el planeta Marte”, dijo Trump durante su discurso de asunción en el Capitolio en Washington.

En el momento en que Trump realizó esa afirmación, de inmediato las cámaras de la transmisión se enfocaron en Elon Musk, dueño de SpaceX.

El empresario reaccionó con un efusivo gesto de aprobación, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El momento dio también para diversas reacciones en X, la red social que también es propiedad de Musk.

Trump - "We going to Mars" ????

Elon - "Wooo hooo to Mars baby" ??

Barron - "Damnit dad, say crypto and pump my bags" ?? pic.twitter.com/AQbMxaL42L