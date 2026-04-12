Trump ordena bloqueo naval en Ormuz y escala tensión con Irán

Conflicto en Medio Oriente

El anuncio del presidente Donald Trump de ordenar un “cierre perimetral” del estrecho de Ormuz introduce un punto de inflexión en la ya frágil relación entre Washington y Teherán. La vía marítima —por donde transita cerca de un tercio del petróleo transportado por mar— es uno de los nodos más sensibles del comercio energético mundial.

La advertencia de interceptar en aguas internacionales a buques que hayan pagado tarifas a Irán plantea interrogantes jurídicos y operativos. En términos de derecho internacional, una medida de este tipo podría ser interpretada como un bloqueo naval de facto, figura asociada a escenarios de conflicto armado.

Contexto inmediato: fracaso diplomático y escalada retórica

El anuncio llega tras el colapso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, lo que sugiere un endurecimiento de la estrategia estadounidense. La narrativa de “extorsión mundial” atribuida a Teherán refuerza la tesis de Washington de que Irán utiliza su control de facto sobre el paso como herramienta de presión económica.

Por su parte, Irán ha sostenido históricamente que cualquier restricción en Ormuz sería una respuesta a sanciones o amenazas externas, enmarcando el control del estrecho dentro de su seguridad nacional.

Implicancias globales: energía, comercio y seguridad

Mercados energéticos:

Un bloqueo efectivo —o incluso la percepción de riesgo— tiende a disparar los precios del crudo. Países importadores netos de energía en América Latina, como Chile o Uruguay, podrían enfrentar presiones inflacionarias.

Seguridad marítima:

La posibilidad de interceptaciones en aguas internacionales incrementa el riesgo de incidentes entre fuerzas navales, con potencial de escalada militar regional.

Comercio global:

Ormuz es un cuello de botella crítico. Cualquier disrupción impacta cadenas logísticas más allá del petróleo, incluyendo gas natural licuado.