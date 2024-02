Trump lanza y agota una línea de zapatillas tras la multa millonaria que le impuso un juez

El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump anunció el sábado el lanzamiento de una marca de zapatillas deportivas, un día después de que un juez lo condenara a pagar 355 millones de dólares por actividades fraudulentas.

El republicano apareció por sorpresa en un congreso de zapatillas en Filadelfia (Pensilvania), donde presentó el modelo Never Surrender (Nunca te rindas), un calzado dorado con detalles de la bandera estadounidense, la letra T de su apellido y un precio de 399 dólares.

Según la prensa local, el magnate neoyorquino fue recibido en el evento con abucheos de sus detractores y vítores de sus seguidores. Sin embargo, la partida limitada de mil pares se agotó el mismo día en que se puso a la venta.

Donald Trump made a stop at Sneaker Con to promote his new branded footwear - bright gold hi-tops emblazoned with a "T", with a price tag of £316 ($399).



The Republican Presidential hopeful was cheered and booed by footwear enthusiasts as he spoke.



