Trump evacuado en cena: más videos del momento de los tiros y qué se sabe del atacante

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado el sábado por la noche de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado un arma de fuego.

Según puede verse en imágenes registradas por distintos periodistas que estaban en el lugar, equipos del servicio secreto desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran.

Por su parte, el Servicio Secreto que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena y para asegurar la sala, emitió un comunicado en el que se indicó que todos los evacuados están bien, y que está investigando, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad en el hotel donde se realizaba la cena y que hay un “individuo detenido”.

Video of White House Correspondents Association evacuation via @CBSNews pic.twitter.com/e2r0JUIdpP — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 26, 2026

???? | URGENTE: Se escuchan disparos en la Casa Blanca mientras Trump y la Primera Dama son evacuados. pic.twitter.com/a5pEixbmhL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

BREAKING: President Trump and First Lady are rushed out of the White House Correspondents' Dinner.



It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables. pic.twitter.com/GbbXmL223t — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

La policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona.

Minutos después, Trump dijo que el autor del tiroteo “ha sido detenido”. Por su parte, Trump y la primera dama están “a salvo” tras el tiroteo en cena a la que asistían.

“El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades”, escribió Trump en su red Truth Social.

El sospechoso es un hombre de 31 años, residente en California.

El mandatario compartió imágenes que muestran al sospechoso tendido en el suelo, boca abajo y sin ropa, mientras es custodiado por agentes de las fuerzas de seguridad tras ser reducido.

Las imágenes de televisión muestran que los disparos se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas que se pusieran a resguardo.

Un periodista que estaba en el lugar dijo que se sintieron al menos tres disparos, mientras mostraba el desorden general que reinaba en el salón del evneto, y varios objetos destruidos en los metros próximos al escenario donde Trump estaba.

Disparos en la cena de corresponsales han evacuado a Trump estamos dentro pic.twitter.com/OyfBTRVSzw — David Alandete (@alandete) April 26, 2026

Secretary of State Marco Rubio, Treasury Secretary Scott Bessent and EPA administrator Lee Zeldin, along with almost everyone, ducked before being rushed out



Dinner guests in rear of room said they heard what sounded like four gunshots before Secret Service agents burst into… pic.twitter.com/5BvC7vEMNn — Steven Nelson (@stevennelson10) April 26, 2026





AFP y EFE.