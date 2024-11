Trump elige a Mike Huckabee como embajador en Israel: ¿quién es y qué plantea?

Donald Trump eligió este martes al exgobernador de Arkansas Mike Huckabee como embajador de Estados Unidos en Israel.

Él “ama a Israel y al pueblo de Israel, y del mismo modo, el pueblo de Israel lo ama a él”, afirmó el presidente electo en un comunicado.

“Mike trabajará incansablemente para llevar la paz a Oriente Medio”, afirma Trump, quien en 2018 decidió trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.

El Senado, donde los republicanos tendrán mayoría, debe confirmar el nombramiento de Huckabee, de 69 años.

“Ha sido un día increíble ya que [Trump] me pidió que sea el embajador de Estados Unidos en Israel, una tierra que he visitado desde 1973, cuando era un adolescente. Será un privilegio servir a mi país y a mi presidente en este rol”, escribió, por su parte, Huckabee.

