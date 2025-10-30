Trump dice que ordenó reiniciar “inmediatamente” pruebas de armas nucleares

El presidente Donald Trump dijo que ordenó reiniciar las pruebas de armas nucleares en Estados Unidos “inmediatamente”, sin aportar mayores detalles.
La medida se produce después de que el ruso, Vladimir Putin, anunciara el miércoles la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, en desafío a las advertencias de Washington.
“Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Trump también mencionó que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, elogiando sus propios esfuerzos por realizar “una actualización y renovación completa de las armas existentes”.
El republicano agregó que “Rusia está en segundo lugar, y China está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años”.
Además de anunciar la prueba del dron submarino ruso, apodado Poseidón, Putin también se congratuló el domingo por la prueba final del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de “alcance ilimitado”.
Putin había revelado en 2018 el desarrollo por parte del ejército ruso de armas ultramodernas —entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón— destinadas, según el gobierno ruso, a hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.
AFP.
