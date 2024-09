Trump descarta postularse en 2028 si pierde esta próxima elección contra Harris en EE. UU.

Internacionales

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, dijo que si pierde la elección del próximo noviembre no volverá a presentarse en 2028, según una entrevista difundida este domingo

“No, no me veo [postulándose de nuevo]. Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto”, respondió el expresidente de 78 años a una pregunta en el programa Full Measure sobre si volvería a presentarse.

Trump dijo sin embargo que espera tener “éxito” en las urnas el 5 de noviembre.

El republicano se encuentra cabeza a cabeza en la carrera contra la candidata demócrata Kamala Harris, inclusive en los estados clave donde probablemente se decidirá la elección.

El Partido Demócrata vio resurgir su apoyo después de que el presidente Joe Biden, de 81 años, se retiró de la contienda tras un catastrófico desempeño en un debate televisivo contra Trump.

Trump perdió ante Biden en 2020, pero se negó a aceptar la derrota y diseminó entre sus simpatizantes la idea de que la elección le fue “robada”, así como diversas teorías de la conspiración.

AFP