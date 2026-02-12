Trump convoca presidentes de la región en Miami por alianza contra China: a quiénes invitó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para el 7 de marzo una cumbre presidencial Miami con el objetivo de articular un bloque regional alineado con Washington para contener la creciente influencia de China en América Latina.
Trump recibirá allí a Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y Nasry Asfura (Honduras).
Los invitados son considerados por la Casa Blanca como aliados ideológicos y estratégicos del líder republicano, según informaron distintos medios como Infobae y la agencia AFP.
Según Infobae, la cumbre tiene un propósito geopolítico preciso: quebrar la influencia de Xi Jinping para ganar peso en Sudamérica y Centroamérica.
China lleva lustros invirtiendo en la región, y Trump quiere revertir esa tendencia.
En opinión del presidente de Estados Unidos, América Latina y el Caribe es la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China es el rival a batir.
Con información de AFP.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]