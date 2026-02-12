Internacionales

Trump convoca presidentes de la región en Miami por alianza contra China: a quiénes invitó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para el 7 de marzo una cumbre presidencial Miami con el objetivo de articular un bloque regional alineado con Washington para contener la creciente influencia de China en América Latina.

Trump recibirá allí a Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y Nasry Asfura (Honduras).

Los invitados son considerados por la Casa Blanca como aliados ideológicos y estratégicos del líder republicano, según informaron distintos medios como Infobae y la agencia AFP.

Según Infobae, la cumbre tiene un propósito geopolítico preciso: quebrar la influencia de Xi Jinping para ganar peso en Sudamérica y Centroamérica.

China lleva lustros invirtiendo en la región, y Trump quiere revertir esa tendencia.

En opinión del presidente de Estados Unidos, América Latina y el Caribe es la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China es el rival a batir.

Con información de AFP.