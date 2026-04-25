Trump canceló viaje de sus negociadores: no quería “sentarse a hablar de nada” con Irán

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, canceló el viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno del mandatario—, a Pakistán.

Se esperaba que ambos participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán en el marco de la guerra entre ambos países, que continúa desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel atacaron a Irán.

En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó este sábado la decisión alegando que su país mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

“Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí’. Tenemos todas las cartas. Ellos [los iraníes] pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más viajes de 18 horas para sentarse a hablar de nada”, afirmó el presidente norteamericano.

La decisión de Trump coincide con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

Según confirmaron fuentes diplomáticas paquistaníes a EFE, Araqchí abandonó la capital de Pakistán con rumbo a Omán tras una jornada de reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes.

Araqchí, que ya había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington, se marchó del país sin esperar la llegada de la delegación estadounidense, cuya partida estaba inicialmente prevista para este 25 de abril.

EFE