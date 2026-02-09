Internacionales

Trump arremete contra Bad Bunny por show del Super Bowl: “De los peores de la historia”

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny montó una fiesta latina en su muy esperada presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Esto generó la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien arremetió contra la fiesta.

Trump, quien declinó ir a la popular final, escribió en su red Truth Social inmediatamente después de la presentación del reguetonero que el espectáculo fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, dijo el presidente en la red social. Y agregó: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del entretiempo del Super Bowl y lo llegó a calificar como “una horrible elección”.

Pero hoy añadió que el espectáculo del artista fue “una afrenta” para Estados Unidos.

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, denunció.

El puertorriqueño hizo historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.

La actuación inició con su éxito “Tití me preguntó” y alborotó con un popurrí de sus éxitos “Yo perreo sola” y “Voy a llevarte pa PR”.

Vestido de blanco, con una versión caribeña del uniforme de fútbol americano, con Ocasio (el apellido de su mamá) y el número 64 en la espalda, repasó éxitos de otros íconos del reguetón, como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee.

Tras entonar su agitado “Café con ron”, Benito dijo en inglés “Dios bendiga a América” y enumeró a todos los países del continente, para luego lanzar un balón inscrito con “Juntos somos América”. Al fondo del estadio, donde los Seattle Seahawks aplastaron luego a los New England Patriots, rezaba la leyenda: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Bad Bunny ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la administración Trump.

En la entrega de los premios Grammy, manifestó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, antes de añadir “fuera ICE”, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.





Con información de AFP y EFE.