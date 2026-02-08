Internacionales

Trump anunció que no se disculpará por video que mostraba a los Obama como simios

Montevideo Portal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado viernes que no ofrecerá disculpas por la difusión de un video en su cuenta oficial de Truth Social en el que el expresidente Barack Obama (2009-2017) y la ex primera dama Michelle Obama aparecían representados como simios.

El clip fue retirado posteriormente de la plataforma tras recibir fuertes críticas por su contenido racista, incluso dentro del propio Partido Republicano, según informó EFE.

Un periodista consultó al mandatario, a bordo del AF1 rumbo a Florida, si su administración se disculparía por la publicación del video y él respondió: “No, no cometí ningún error”.

Trump agregó que no va a despedir a la persona que hizo el video, al tiempo que afirmó no haberlo visto en su totalidad y que él solo “se lo dio a la gente” para que lo publicaran.

La caracterización racista del matrimonio como chimpancés en la selva aparece al final de un segmento acompañado por la canción “The Lion Sleeps Tonight”, que alude a la presunta manipulación de las máquinas de votación de Dominion Voting System durante las elecciones presidenciales de 2020, en las que el demócrata Joe Biden (2021-2025) derrotó a Trump.

Dominion Voting Systems obtuvo fallos favorables en diversas demandas contra medios afines a la narrativa promovida por Trump, que la señalaba como responsable de una supuesta alteración de los resultados electorales. En varios procesos judiciales, la compañía logró demostrar que esas acusaciones eran falsas.

El corte racista que se burla de los Obama se muestra en el último segundo del video compartido por el presidente en Truth Social y aparenta haber sido creado por un usuario de Instagram (xerias_x) que produce videos mediante inteligencia artificial y difunde memes a favor de Trump. Sin embargo, el video fue eliminado el pasado viernes.

La eliminación del video constituye un movimiento poco habitual en Trump, especialmente luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmara horas antes que el malestar provocado por el contenido respondía a una “indignación fingida”.

EFE

