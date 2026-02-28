Internacionales

Trump anuncia la muerte del ayatolá Jameneí y llama al pueblo iraní a “recuperar” su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, murió en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

“Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios”, escribió Trump en su red Truth Social.

Jameneí, de 86 años, ejercía como líder supremo desde 1989 y era la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

El mandatario aseguró que el líder iraní “no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo” y afirmó que la operación, ejecutada “en estrecha colaboración con Israel”, también acabó con otros altos mandos del régimen.

Israel informó que la operación conjunta, denominada “Furia Épica”, habría matado a siete altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Trump sostuvo que la muerte de Jameneí representa “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país” y llamó a la población a levantarse contra el régimen instaurado en 1979.

Además, advirtió que los bombardeos “pesados y precisos” continuarán “sin interrupciones durante la semana” o el tiempo que sea necesario para alcanzar el objetivo declarado de Washington: el derrocamiento del estamento clerical iraní.

En un mensaje dirigido a las fuerzas de seguridad iraníes, el presidente estadounidense afirmó que quienes depongan las armas podrían recibir inmunidad, mientras que quienes continúen combatiendo enfrentarán “la muerte”.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra instalaciones estratégicas iraníes. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región, en una escalada que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Con información de Agencias