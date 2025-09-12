Trump anuncia arresto de sospechoso por asesinato de Charlie Kirk

Internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las autoridades detuvieron al presunto asesino del comentarista Charlie Kirk, quien murió el miércoles tras recibir un disparo en la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

"Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo", señaló Trump en una entrevista con la cadena Fox News, en la que agregó que el FBI y otras agencias federales darán detalles en el transcurso del día.

Según la versión del mandatario, el padre del sospechoso habría convencido a su hijo de entregarse después de que la Policía difundiera imágenes y un video del presunto atacante. El hombre fue llevado hasta una jefatura policial local, donde permanece bajo custodia.

El FBI desplegó desde el miércoles una amplia operación de búsqueda que incluyó la difusión de una recompensa de 100.000 dólares por información veraz. Previamente, dos personas habían sido detenidas y luego liberadas por falta de pruebas.

Charlie Kirk, de 30 años, era un comentarista mediático de perfil ultraconservador y aliado político cercano de Trump. El ataque se produjo en un acto público ante unas tres mil personas en el campus universitario, generando fuerte conmoción en la escena política estadounidense.

Trump, visiblemente afectado, explicó que no quiso ver el video del atentado: "No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo que escuché".



Con información de EFE.