Internacionales Punto por punto Trump amplía su ventaja sobre Biden en las encuestas para las elecciones en EE. UU. El dirigente republicano acapara un 42% de las intenciones de voto, frente al 39,8% del actual presidente estadounidense. Trump amplía su ventaja sobre Biden en las encuestas para las elecciones en EE. UU. El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) consiguió ampliar su ventaja en los sondeos sobre el actual mandatario, Joe Biden, a más de dos puntos porcentuales, una tendencia que se ha acentuado desde su debate del jueves pasado. Según la media de encuestas efectuada por la web FiveThirtyEight, el político republicano acapara un 42% de las intenciones de voto, frente al 39,8% de Biden. Trump no había registrado esa misma diferencia desde el 5 de marzo. Desde esa última fecha había estado en cabeza hasta el 20 de junio, día en que el actual inquilino de la Casa Blanca lo superó por 0,1 puntos. Faltaban entonces siete días para el cara a cara televisado en los estudios de CNN, en Atlanta, en el que el fallido desempeño de Biden provocó una creciente oleada de voces pidiendo su retirada de la campaña electoral al poner en duda que esté en capacidad física y mental para ello. Entre el 20 y el 25 de junio, según los datos recabados por FiveThirtyEight, Biden consiguió mantenerse tímidamente por delante del político republicano, sin estar nunca más de 0,3 puntos porcentuales por encima. La víspera del debate Trump le dio la vuelta a la situación, y desde entonces se ha ido ganando cada vez más el eventual apoyo de la ciudadanía de cara a las elecciones del 5 de noviembre, con intenciones de voto que el pasado 1º de julio estaban ya 1,4 puntos por encima de las de su adversario, y este miércoles llegaron a los 2,2. Biden, mientras tanto, insiste en que no piensa abandonar su candidatura. Este mismo miércoles apareció por sorpresa en una videollamada con el personal que trabaja en su campaña de reelección para decirles: "Los necesito ahora más que nunca. Voy a seguir luchando. Vamos a hacer esto hasta el final", según afirmaron a EFE fuentes cercanas a su equipo electoral. EFE Montevideo Portal



