Conflicto en Medio Oriente

Trump amenazó con “volar por los aires” la isla de Jarg: ¿cuál es su relevancia para Irán?

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir la isla de Jarg, una instalación petrolera vital para las exportaciones de Irán, si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra.

Trump señaló que Estados Unidos se encuentra en “conversaciones serias” con un “régimen más razonable” en Irán, pero también consideró que es probable que no se logre un acuerdo.

“Si el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato 'a los negocios', terminaremos nuestra agradable 'estadía' en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos 'tocado'”, escribió en Truth Social.

La isla concentra la mayor parte de las exportaciones del crudo de Irán, en el orden de un 90%. De este modo, es el centro neurálgico de la industria petrolera de ese país. Está ubicada en el norte del Golfo Pérsico, a unos 25 kilómetros de la costa iraní.

Trump se plantea también una operación militar para exportar el uranio enriquecido del país, según el diario The Wall Street Journal.

El domingo por la noche, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos había logrado un “cambio de régimen” en Irán gracias a la guerra iniciada hace un mes junto con Israel, consecuencia de la cantidad de líderes iraníes que han sido asesinados.

A su juicio, el nuevo liderazgo es “mucho más razonable”.

“Ahora tratamos con personas distintas de las que cualquiera haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen”, explicó.

Cuando se le preguntó si podría lograrse un acuerdo con Irán la próxima semana, Trump respondió: “Sí, veo un acuerdo con Irán. Podría ser pronto”.

Con información de AFP.