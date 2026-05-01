Trump afirmó que EE.UU. “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, aunque añadió que primero terminará con el “trabajo” en Irán, durante una intervención como orador principal en una cena del Forum Club en West Palm Beach, Florida.

Trump añadió que al terminar en Irán podría hacer que el portaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y “se detenga a unos 100 metros de la costa” de Cuba, desde donde los castristas, según su discurso, dirían “muchas gracias, nos rendimos”, informó la agencia EFE.

“Cuando regrese de Irán, tal vez hagamos que el portaviones USS Lincoln desembarque y entonces se rendirán”, dijo Trump, según consignó El País de Madrid.

“Acabaremos esta primero, me gusta acabar los trabajos”, afirmaba”, dijo en relación a la guerra en Irán.

“A nuestro regreso, lo que haremos a nuestra vuelta de Irán, enviaremos a uno de nuestros portaaviones, quizá el Abraham Lincoln, el mayor del mundo, haremos que se acerque, se detenga a cien metros de la orilla y ellos contestarán, muchas gracias, nos rendimos”, añadió.

La intervención del mandatario se produjo en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro en Florida entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas, donde Trump fue invitado principal en un acto cerrado con asistentes seleccionados.

Este mismo viernes, el gobierno de Trump redobló las sanciones contra la isla, con medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la orden ejecutiva firmada este viernes, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el gobienro cubano se le aplicará el bloqueo total de sus activos en EE.UU.

EFE.