Trump afirma que no hay “puntos conflictivos” y ve cercano un acuerdo con Irán

Conflicto en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán avanzan hacia un posible acuerdo de paz en medio de señales de distensión en Medio Oriente, tras la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de una tregua en el Líbano.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo”, afirmó el mandatario estadounidense, quien además sostuvo que “no hay puntos conflictivos en absoluto” al referirse a las diferencias entre ambos países. Sin embargo, aclaró que aún no puede anunciar formalmente el alto al fuego, porque pretende que quede documentado. “Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito”, dijo.

El conflicto en la región se intensificó a fines de febrero, tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con misiles y el cierre del estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte del petróleo. Este viernes, Teherán anunció la reapertura del paso marítimo en el marco de una tregua en Líbano entre Israel y Hezbolá, lo que impactó en los mercados internacionales con una baja del precio del crudo y mejoras en las bolsas europeas.

Trump valoró estos movimientos y sostuvo que el proceso de negociación podría acelerarse. “El proceso debería ir muy rápido, puesto que la mayoría de los temas ya han sido negociados”, indicó. No obstante, advirtió: “El bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto hasta el momento en que nuestra transacción con Irán esté completada al 100%”.

En paralelo, la situación en Líbano comenzó a mostrar signos de alivio tras el cese al fuego. Familias desplazadas iniciaron el retorno a sus hogares luego de días de enfrentamientos. “Hemos estado en la calle yendo de un lugar a otro porque no había espacio en los refugios”, relató en diálogo con AFP Insaf Ezzedine, un residente de Beirut. “Esperamos que la guerra termine y podamos volver a nuestras casas y vivir en paz”.

AFP.