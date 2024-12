Trump, Elton John, Milei o Dua Lipa: los distinguidos de 2024 por la revista “Time”

Internacionales

Como ya es usual, la revista Time elige, al cerrar el año, las personalidades más destacadas a lo largo de los últimos 12 meses. Artistas, políticos, deportistas o magnates son resaltados por la publicación a través de distintas categorías.

Persona del Año

Así, el presidente electo de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, fue nombrado Persona del Año, por “organizar un regreso de proporciones históricas, impulsar un realineamiento político único en una generación y remodelar la presidencia estadounidense”.

El empresario republicano, de 78 años, ganador de las elecciones del pasado 5 de noviembre, había logrado esta distinción en 2016, el año que ganó también las elecciones presidenciales frente a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

“En la cúspide de su segunda presidencia, todos nosotros (desde sus partidarios más fanáticos hasta sus críticos más fervientes) vivimos en la Era de Trump”, según explicó en un artículo publicado en la red X Sam Jacobs, editor jefe de Time.

Jacobs agrega que esta vez no fue difícil escoger quién fue “el individuo que, para bien o para mal, hizo más para moldear el mundo y los titulares durante los últimos 12 meses”, algo que la revista viene haciendo desde hace 97 años.

“Trump ha rehecho la política estadounidense en el proceso [electoral]. Ganó ampliando su base, aprovechando la frustración por el aumento de los precios y beneficiándose de un giro global contra los titulares”, dijo sobre su victoria frente a la vicepresidenta Kamala Harris y su éxito entre los afroamericanos, latinos y también las mujeres, sectores que se creía que le podían dar la espalda en las urnas.

Fue el primer republicano en 20 años en obtener más votos que el demócrata.

Sobre lo que viene ahora, Jacobs dice: “En cuestión de semanas, Trump regresará a la Oficina Oval con sus intenciones claras: imponer aranceles a las importaciones, deportar a millones y amenazar a la prensa. Poner a RFK [Robert Francis Kennedy] Jr. a cargo de las vacunas. Posibilidad de guerra con Irán”.

“Trump está una vez más en el centro del mundo y en una posición tan fuerte como siempre”, concluye.

Ícono del año

Este título fue para El cantante británico Elton John porque, según dice Time, “después de décadas de éxitos musicales y luchas personales, la leyenda de la música está haciendo mucho más que seguir en pie”.

La prestigiosa revista hace referencia a “I’m Still Standing” (sigo en pie), la famosa canción de la estrella del pop para describir los méritos que le han llevado a elegirle.

Con 77 años, el cantante “hace mucho más que seguir de pie […] Ahora mismo, está lidiando con una lesión en el ojo derecho, que antes era el bueno, que lo ha dejado casi ciego, pero nadie lo notaría al conocerlo”, señala la revista.

“La vela que es Elton John ha sido inextinguible, sin importar cuán fuerte sea el viento. Sus 57 éxitos del Top 40 de Estados Unidos fueron lanzados en su mayoría durante su juventud salvaje, pero encontró un segundo acto escribiendo canciones para películas animadas de Disney, por las que ganó dos Oscar, y un tercero escribiendo canciones para musicales de Broadway, por las que ganó un Tony”, recuerda Time.

Después de realizar unos 4.500 conciertos a lo largo de medio siglo, se retiró de las giras a fines de 2023, aunque sigue su actividad en la producción cultural, agrega la revista al enumerar los méritos que ha acumulado el cantante al que el Reino Unido le dio el título de Sir.

“Como muchas megaestrellas, John siente que de alguna manera fue elegido para ser tan famoso porque pudo soportar las cargas que eso conlleva. Y cuando se le pregunta si les desearía su talento a sus hijos, si también tuviera los inconvenientes del estrellato, responde con un rotundo no”, según la publicación.

“He vivido una vida increíble, pero ha sido una vida terrible y agotadora”, dijo, a su vez, el cantante a la publicación. “No quisiera que ellos tuvieran tanta presión”, añadió.

Los más influyentes

Finalmente, la revista también compaginó una lista de las 100 personas más influyentes de todo el año, divididas por apartados: Artistas, Íconos, Titanes, Líderes, Innovadores y Pioneros.

Algunas de las figuras más destacadas son el presidente de Argentina, Javier Milei; la ministra brasileña Marina Silva; la fiscal general ecuatoriana Diana Salazar-Méndez, o la futbolista española Jenni Hermoso. También están la primera ministra de Italia, Georgia Meloni; las cantantes Kylie Minogue y Dua Lipa; los gobernadores de Texas, Greg Abbot, y California, Gavin Newson; el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr; la diseñadora de moda Tori Burch; la premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, o el campeón del mundo de Fórmula 1, el holandés Max Verstappen.

De Milei, admirador y amigo de Trump, Time dice que se ha convertido en “un ícono global de la derecha” en solo un año de mandato en Argentina.

“Si bien es demasiado pronto para decir si las medidas del nuevo presidente tendrán éxito, está claro que ha tenido razón en una cosa: con Milei en el cargo, no habrá vuelta atrás para Argentina”, señala la reseña que acompaña la foto de los 100 influyentes en la lista.

También está en el grupo de Líderes Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, quien “está reconstruyendo la capacidad de su país para detener la rampante forestación ilegal de la Amazonía”. “Contra todo pronóstico, está presionando valientemente por una transición nacional de energía centralizada basada en combustibles fósiles a energía renovable generada localmente. A nivel internacional, aboga por que reconsideremos nuestras perspectivas limitadas sobre lo que puede costar la protección de la naturaleza y, en cambio, adoptemos una comprensión más integral del extraordinario impacto económico y valor que ofrece la naturaleza”, dice Time.



Afrodescendiente, mujer y latinoamericana como Silva es la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, que defiende que la justicia no debe “arrodillarse” ante las bandas criminales que operan en su país y ha recibido infinidad de amenazas de muerte por ello.



Time, que la ha incluido en la lista de los 100 más influyentes, en el apartado de líderes, dice que “Diana Salazar Méndez, la persona más joven, de 42 años, y la primera mujer negra en ocupar el cargo de máxima autoridad policial en Ecuador, tiene uno de los trabajos más duros y peligrosos del hemisferio occidental”, dice Time.



”Si bien ha llevado a cabo casos desafiantes antes (no todos los fiscales pueden decir que han logrado condenar a un alto ejecutivo del fútbol y a un ex presidente), la Fiscal General de Ecuador ahora encabeza el esfuerzo para evitar que narcotraficantes violentos y bien conectados arruinen su amado país”, agrega.

EFE