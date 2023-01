Triste récord: 8 muertos en 3 tiroteos en California el mismo día, uno fue en un rodaje

Al menos una persona ha muerto y otras siete han resultado heridas en un tiroteo registrado en la ciudad estadounidense de Oakland, en lo que supone el tercer suceso de estas características que se produce en el estado de California en tres días.

El tiroteo tuvo lugar en la noche del lunes en una gasolinera de esa ciudad californiana y se produjo, según la policía, durante el rodaje de un video musical, según muestran las imágenes grabadas por un periodista independiente que cedió a la cadena CBS News Bay Area.

Yet another shooting in East Oakland tonight around 6pm Northern California time. One dead & seven injured at a gas station during the filming of a music video. Mario Navarro, 18 was shot and killed. No suspects yet. #Oakland #Shooting pic.twitter.com/odpH9xfnJl

Los agentes que llegaron al lugar de los hechos no encontraron víctimas, pero sí varios casquillos de bala. Posteriormente, el departamento de Policía fue informado de que varias víctimas de disparos habían sido trasladadas a hospitales en la zona, según la cadena de televisión estadounidense.

La policía confirmó en un comunicado que había ocho heridos en el tiroteo, uno de los cuales había fallecido y que el resto se encontraba en situación estable. Se ignoran, por el momento, los motivos que provocaron el tiroteo.

El suceso se produce después de que este lunes siete personas fueran asesinadas a tiros en dos lugares distintos de Half Moon Bay en la península de San Francisco, también en el estado de California.

El presunto autor de los hechos se entregó a la policía poco después de los asesinatos.

The suspect in the shootings drove himself to the substation and surrendered to deputies. He was identified as 67-year-old Zhao Chunli, a Half Moon Bay resident. The weapon used in the shootings was found in Chunli's vehicle, the sheriff's office said. @KPIXtv pic.twitter.com/KHK2dtwuef