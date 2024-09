Triste: cuerpo hallado en Tacuarembó sería de hombre buscado durante diez días

Policiales

En las últimas horas se produjo el hallazgo de un cadáver masculino en la zona de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó.

Según informara el periodista Marcos Pereira, de Radio Tacuarembó, las ropas que tenía el cuerpo coinciden con las que usaba Pedro Gómez, hombre de que era buscado desde el pasado 2 de setiembre.

Enrique, yerno de Gómez, había relatado días atrás a la citada emisora las circunstancias de la desaparición de su suegro.

El hombre contó que Gómez se ganaba la vida vendiendo leña, y que lo vieron por última vez el domingo 1º de setiembre.

Cuando no regreso a casa, en un primer momento no pensaron en una posibilidad luctuosa. “Creíamos que habría ido a buscar un carrito de leña, o hasta el parador a buscar una sierra”. Sin embargo, cuando el lunes no regresó a dormir, se preocuparon mucho.

“Al principio creímos que se podría haber quedado a dormir en la casa de algún compañero, porque él no era de desaparecer, siempre volvía a dormir”, contó el hombre. Sin embargo, admitió que su suegro “se perdía o desorientaba”, y que había tenido episodios alucinatorios, fruto de su alcoholismo. “Tenia problemas de salud, una cirrosis avanzada”, contó.

A lo largo de la pasada semana se desplegaron varios operativos de búsqueda con perros rastreadoras. Estas acciones permitieron hallar indicios —ropa y materias fecales— de la ruta seguida por el hombre. Finalmente, este martes se encontró un cuerpo.

Ahora, los allegados a Gómez esperan la confirmación oficial de la identidad del cuerpo, así como ser informados de las causas y circunstancias del deceso.