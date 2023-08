Tribunal impone una multa a una mujer por “defenderse demasiado” de un abusador sexual

Curiosidades

Un tribunal de la localidad montenegrina de Kolasin impuso una multa de 85 euros a una mujer, alegando que “excedió los límites de la legítima defensa” al reaccionar ante un hombre que la agredió sexualmente en público.

La decisión se tomó al considerar que Milica Zivkovic, de 25 años, actuó en exceso al confrontar al atacante y perturbar el orden público, según información del diario Metro. Mientras tanto, el atacante, identificado como U. E., debió pagar 300 euros para salir de prisión.

El hecho ocurrió durante la noche del 13 de agosto, cuando Milica y un amigo regresaban a casa y fueron seguidos por el hombre en cuestión.

De acuerdo con el citado medio, el perseguidor dio alcance a la mujer y le agarró las partes íntimas. Ante la agresión, ella reaccionó utilizando las técnicas de defensa que aprendió durante cuatro años de práctica de kickboxing.

Apelación

Ante el veredicto de la corte, Zivkovic expresó su profundo descontento y anunció su intención de apelar. En sus declaraciones agradeció las voces que se alzaron en su apoyo, pero también señaló que recibió comentarios negativos, incluso de mujeres que —sostuvo— deberían apoyarla.

“Recibí mucho apoyo, lo que me ayudará a alcanzar mi objetivo y obtener justicia lo antes posible. Por supuesto he recibido comentarios negativos, en su mayoría de mujeres, que deberían ser mis mayores apoyos, pero desafortunadamente no todos somos iguales”, dijo.

La decisión del tribunal provocó indignación en la sociedad montenegrina y numerosas mujeres salieron a las calles para protestar, solidarizarse con Milica y repudiar la violencia sexual en el país.

Asimismo, el primer ministro de Montenegro, Dritan Abazovic, consideró la sentencia “extremadamente lamentable” y destacó que casos como este enfatizan la necesidad de reformas en el sistema judicial.