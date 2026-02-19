Tribunal de Cuentas analizará renegociación de proyecto Neptuno que estuvo a cargo del FA

Montevideo Portal
El Tribunal de Cuentas analizará la renegociación que se dio con el contrato del proyecto Neptuno, impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou. La administración de Yamandú Orsi había optado por cambiar las condiciones de la planificación.
El pasado 18 de diciembre, el gobierno anunció el cierre de las negociaciones del proyecto Neptuno con el consorcio Infraestructura Arazatí S. A., y logró un acuerdo para rediseñar la propuesta.
Este martes, el Tribunal de Cuentas, liderado por Francisco Gallinal, votó la posibilidad de observar la renegociación, ya que desde el organismo se entiende que existen varios cambios en el contrato, entre ellos, la ubicación en la que se desarrollará la planta potabilizadora y en la inversión del Estado, informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.
La decisión se sancionó con cuatro votos a favor en siete posibles. Los favorables fueron por parte de los integrantes de la oposición, mientras que los tres votos en contra fueron del Frente Amplio.
