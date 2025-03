Tribunal de Apelaciones emitió sentencia que impide a fiscal retener celular de Astesiano

Judiciales

El Tribunal de Apelaciones de Primer Turno emitió una sentencia en la que deja firme la resolución del Juzgado Letrado Penal de Cuarto Turno de no hacer lugar al pedido de la fiscal Sabrina Flores para que el Ministerio Público se quede con el celular del excustodio del expresidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

“La Fiscalía no justificó la necesidad de conservar el celular original, no explicó por qué no sería suficiente la extracción de información ya realizada”, dice parte del fallo al que accedió Montevideo Portal.

Además, plantea que en caso de que se busque “alegar como justificación la eventualidad de que el continente de la información deba ser nuevamente periciado a pedido de las defensas”, no se “acreditó el avance de la investigación y por qué no se tomaron las medidas procesales para adelantar esa prueba”.

“De hecho ni siquiera se pidió un plazo razonable para conservar el celular, siendo absolutamente inaceptable que ese plazo sea igual al de la prescripción de delito”, agregan los jueces integrantes del tribunal.

Entonces, expresan que “por la vía de los hechos”, con la sustracción del celular, “se está privando a un tercero, Alejandro Astesiano, de su derecho de propiedad por un lapso extensísimo, que en la práctica equivaldría a la confiscación, la que no fue pedida en oportunidad de su condena”.

