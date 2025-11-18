Tres restaurantes uruguayos en el top 100 de los mejores de Latinoamérica: ¿cuáles?

Locales

El ranking de Latin America's 50 Best Restaurants 2025 publicó este martes la primera mitad de su ranking (es decir, del puesto 100 al 51), donde hubo presencia uruguaya por triplicado, siendo distinguidos a nivel regional.

En el lugar 83, La Huella (José Ignacio, Maldonado) se colocó como el mejor sitio uruguayo. Según destacó en su propia web, “ubicado en la pintoresca costa uruguaya, no sorprende que la especialidad del Parador La Huella sean los mariscos. El restaurante invita a sus comensales a quitarse los zapatos y sentir la arena bajo sus pies, mientras degustan el menú creado por la chef Vanessa González. Ya sea que elijan pescado a la parrilla, pescado frito o sencillos rolls de sushi (el menú varía según la disponibilidad de los productos), cualquier plato de pescado en La Huella casi siempre es delicioso”.

En tanto, el lugar 86 se colocó Manzanar (Montevideo), descrito como “un clásico de la escena gastronómica de Carrasco”. “Su concepto es informal y accesible, con un menú basado principalmente en platos clásicos sudamericanos cocinados a la leña, con algunos toques creativos. Entre sus delicias se encuentran el pulpo a la brasa con puré cremoso de coliflor y papas, o el tierno filete de falda con chimichurri de hierbas”, sostiene el ranking.

Por último, Lo de Tere (Punta del Este, Maldonado) fue distinguido en el puesto 92. “Un negocio familiar dirigido por Eduardo Marfetán y Elsa Curbelo, que abrió sus puertas en 2001, hoy el restaurante en el animado balneario uruguayo está dirigido por su hija, la chef María Elena Marfetán. Tome asiento en el elegante comedor con vistas al puerto deportivo (los comensales habituales tienen servilletas bordadas con su nombre) y disfrute del menú degustación con mariscos, utilizando únicamente productos de pesca sostenible”, según afirma el Latin America's 50 Best Restaurants 2025.

