Policiales

Tres reclusos se fugaron de la cárcel de Durazno: los tres fueron recapturados

Tres personas privadas de libertad se fugaron en menos de 24 horas de la cárcel de Durazno, confirmó el Ministerio del Interior a Montevideo Portal. Dos de los reclusos fueron capturados el pasado jueves, mientras que el tercero fue localizado y recapturado este viernes.

Matías Alejandro Zipitría del Castillo y José Luis Duré Martínez se escaparon de la unidad N° 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación en la noche del pasado miércoles. El primero ingresó a un local de la ciudad a robar. Fueron capturados el jueves.

Por otra parte, Gabriel Braga Ramírez, condenado por una rapiña, se escapó del INR el pasado jueves. Desde el Ministerio del Interior informaron a Montevideo Portal que el hombre fue localizado este viernes y también recapturado.

La Guardia Republicana apoyó el operativo.