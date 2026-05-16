Tres personas resultaron baleadas en dos tiroteos en Maldonado; una de ellas está grave

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En el transcurso de pocas horas durante la madrugada de este sábado, el departamento de Maldonado registró dos ataques con armas de fuego en distintas localidades que dejaron un total de tres víctimas, una de ellas en estado grave.

Según consignaron medios locales, el primero de los hechos se registró alrededor de las 02:42 horas, en la esquina de la avenida Rocha y la calle Presidente Tomás Berreta, en la ciudad de San Carlos, tras recibir múltiples alertas sobre detonaciones y personas heridas.

Allí resultaron heridos un hombre de 35 años con antecedentes penales, que recibió impactos de bala en el abdomen, y una mujer de 23 años que sufrió dos heridas en los tobillos. Ambos estaban conscientes al momento de ser asistidos por personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil y el Grupo PADO, y fueron trasladados al hospital local.

El segundo episodio ocurrió cerca de las 04:54 horas en la intersección de las calles Simón del Pino y Cara Cara, en la capital departamental, luego de que el 911 recibiera una alerta sobre detonaciones y la presencia de una persona herida en la zona.

Un joven de 24 años recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado en estado grave. Los peritos de la Policía Científica levantaron varias vainas servidas en las inmediaciones del lugar.

En los dos casos, efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado y peritos de la Policía Científica trabajaron en las respectivas escenas. El análisis de las cámaras del Centro de Comando Unificado es una de las principales líneas de investigación para identificar a los autores de los ataques, cuyos móviles aún se desconocen.