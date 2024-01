Tres personas murieron en accidentes de motos, uno de los cuales ocurrió en una carrera

Policiales

Tal como informáramos, durante el pasado fin de semana resultaron fallecidas dos personas en accidentes de tránsito reportados por Policía Caminera. Uno de ellos ocurrió cerca del balneario rochense La Paloma, y el falleció fue el tripulante de un triciclos.

El segundo fue en en ruta 1, Colonia, y costó la vida a un motociclista.

Sin embargo, durante el fin de semana largo ocurrieron otros tres siniestros mortales en el interior del país, todos ellos organizados por motociclistas.

Uno de ellos sucedió sobre las 17:00 horas del sábado 30 de diciembre en una pista cercana al aeropuerto salteño de Nueva Hespérides, donde se realizaba una carrera.

Allí, según informara el medio local Laguardia Digital, chocaron dos de las motos participantes y la pero parte la llevó uno de los competidores, identificado como Se trata de Marcos Argain de 35 años de edad. El corredor era mecánico se profesión y vivía en la ciudad. Fue traslado al Hospital de salto, donde falleció.

De acuerdo con lo informado por Artigas Noticias, la carrera no había sido avalada por la Federación Uruguaya de Motociclismo. Asimismo, el fallecido no poseía carné de la Secretaría Nacional del Deporte, y no estaba federado.

Otro de los accidentes ocurrió en la noche del domingo 31 de diciembre en el departamento de Colonia. Según consignara Radio del Oeste, una moto conducida por un joven de 19 años, oriundo de Tarariras, chocó con un auto en la entrada al balneario Santa Ana, sobre ruta 1. Fue trasladado con vida a un Sanatorio particular, donde pereció a la mañana siguiente.

Finalmente, en la madrugada del lunes 1º de enero, otro motociclista perdió la vida luego de impactar con un mojón en la ruta 4, cerca de la localidad artiguense de Pueblo Sequeira.

Según publicara el medio local Clicregional, el infortunado motorista fue encontrado en una alcantarilla, hacia la que habría derivado luego de perder el control de la moto y chocar.

El fallecido es un joven identificado como D. L. M. R., residente en la mencionada localidad.