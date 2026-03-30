Contenido creado por Valentina Temesio
Locales

Opa

Tres oportunidades laborales en la Embajada de EE. UU: cuáles son los requisitos

El gobierno estadounidense busca administrativos y asistentes residentes en Uruguay para su sede en Montevideo.

30.03.2026 10:24

Lectura: 1'

2026-03-30T10:24:00-03:00
Compartir en

La Embajada de Estados Unidos en Montevideo abrió tres llamados laborales destinados a residentes en Uruguay, en el marco de su política de contratación local. Las vacantes, publicadas en la plataforma oficial ERA del Departamento de Estado, abarcan áreas técnicas, de mantenimiento y soporte institucional.

Según información oficial, los puestos — Administrative Assistant – Health Unit, Human Resources Assistant y Consular Assistant— forman parte del funcionamiento cotidiano de la misión diplomática, que emplea personal local para tareas clave en servicios, infraestructura y gestión interna. Para más detalles, ingresar a este link.

Condiciones y postulación

Los llamados están dirigidos a residentes en Uruguay y se gestionan exclusivamente a través del sistema ERA, plataforma oficial del Departamento de Estado para reclutamiento global.

Desde la embajada se enfatiza que:

  • El proceso es competitivo y transparente
  • Las postulaciones deben realizarse en línea
  • Los requisitos varían según el cargo, pero suelen incluir experiencia relevante y dominio de inglés