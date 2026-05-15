Tres mujeres fueron detenidas en Bolivia por vínculo con Marset: cuidaban una de sus casas
Una de ellas, de nacionalidad brasileña, incluso vivía en la quinta. El fiscal pidió 180 días de prisión preventiva para las tres.
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15.05.2026 16:28
Montevideo Portal
Tres mujeres fueron detenidas en Bolivia y acusadas de vínculos con la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Según consignó el medio local El Deber, se hallaron elementos que señalan que las indagadas estaban a cargo del cuidado de una de las casas que utilizaba el narcotraficante en Santa Cruz e incluso vivían en ella.
Los fiscales Ismael Palenque y José Luis Porras informaron que continúan los operativos activados por el delito de tráfico de sustancias controladas tras la captura de Marset, el pasado 13 de marzo. Por eso las autoridades bolivianas lograron dar con estas tres mujeres.
Palenque explicó que una de las tres aprehendidas era encargada del cuidado y, aún más, habitaba la casa quinta en la zona de Villa Bonita, según consignó el citado medio. Se trata de una ciudadana brasileña, quien se encargaba de cuidar la casa en la cual se hallaron municiones, armas y sustancias.
“Con los actos investigativos se ha logrado identificar a personas que estarían vinculadas a la organización criminal de Marset, ya se tiene aprehendidas a tres personas”, dijo.
Las tres se encuentran a la espera de ser puestas ante una autoridad judicial. Así, Porras adelantó que pidió la prisión preventiva para las tres por 180 días.
Serán imputadas por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y tráfico ilícito de armas.
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