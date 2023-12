Tres muertos y un herido crítico en un tiroteo en una universidad de Las Vegas

Un tiroteo ocurrido en la Universidad de Nevada, en la ciudad de Las Vegas (EE.UU.), dejó este miércoles al menos tres muertos y un herido de gravedad, informaron las autoridades locales.

La Policía metropolitana detalló que el agresor también está muerto y que ya no existen "amenazas" en el campus universitario.

"Según nuestros investigadores en la zona, hay tres víctimas fallecidas y otra víctima que se encuentra en estado crítico en el hospital", informó en redes sociales el cuerpo policial.

La Policía de Las Vegas recibió la alerta de tiroteo en la universidad a las 11:46 hora local (19:46 GMT).

Durante el ataque, el cuerpo policial instó a que los ciudadanos evitaran la zona, mientras que la propia universidad avisó a todos los estudiantes para que se pusieran a salvo.

Jerónimo Guerra, un estudiante de la Universidad de Nevada que estuvo en el campus cuando sucedió el tiroteo, contó a EFE que al salir de clase, él y sus compañeros escucharon una alarma y pensaron inicialmente que era algo rutinario.

Después oyeron los disparos y decidieron correr a tomar refugio. “Nos escondimos en uno de los cuartos del personal de aseo”, narró el joven.

“Estuvimos casi tres horas encerrados, pusimos canecas (de basura) y maletas bloqueando la puerta”, agregó.

