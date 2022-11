Tres muertos en un tiroteo en una universidad de EE. UU. Autor sería un estudiante

La policía buscaba este lunes al sospechoso de un tiroteo que dejó tres muertos y dos heridos en un campus universitario del estado norteamericano de Virginia, según las autoridades.

El campus principal de la Universidad de Virginia (UVA), en Charlottesville, fue acordonado mientras la policía, con ayuda de helicópteros, buscaba a un hombre considerado “armado y peligroso”, tuiteó la Oficina de Gestión de Emergencias de la UVA.

Según dijo en un comunicado el presidente de la UVA, Jim Ryan, el sospechoso es Christopher Darnell Jones Jr, un estudiante de la universidad.

“Este es un incidente traumático para todos en nuestra comunidad, y hemos cancelado las clases de hoy”, dijo Ryan. Anunció que se pondrá a disposición de los estudiantes y del profesorado asesoramiento y apoyo psicológico.



La policía del estado de Idaho estaba investigando un incidente separado el lunes en el que cuatro estudiantes fueron encontrados muertos en una casa cerca de otro campus universitario. Las autoridades creen que murieron de forma violenta.

Los agentes respondieron a una llamada en la ciudad de Moscú, cerca del campus de la Universidad de Idaho, sobre un individuo que se hallaba inconsciente.

Our first look at the scene here in Charlottesville. Three killed, two wounded in a shooting on the @UVA campus last night. Suspect is a student considered armed and dangerous. Shelter in place order still in effect as search for the killer continues. We’re live on scene @fox5dc pic.twitter.com/Co1teMNhY1