Policiales

Tres militares fueron detenidos en Paso Carrasco por la violación de una joven de 19 años

Los ministerios de Interior y Defensa investigan el caso de una presunta violación ocurrida anoche en la zona de Paso Carrasco, y por la que fueron arrestado tres militares.

Según informara Subrayado, la situación llegó a conocimiento de las autoridades sobre la pasada medianoche, cuando un vecino de la zona llamó al 911 y reportó gritos de ayuda proferidos por una mujer, que provenían del polideportivo de la zona.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Republicana y, cuando los agentes recorrían un descampado entre las calles A la Playa y Wilson Ferreira Aldunate, se toparon con una terrible escena: tres hombres estaban violando a una joven. La víctima, golpeada y semidesnuda, vio llegar a los policías y les pidió ayuda.

Los agentes intervinieron y socorrieron a la joven, quien se desmayó mientras relataba lo sucedido. Fue llevada, inconsciente, a una policlínica cercana y luego derivada al Hospital Pereira Rossell.

Los tres detenidos tienen 22, 23 y 26 años, y cumplen funciones en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 6, situado en las inmediaciones del lugar del hecho. De acuerdo con el citado medio, todos ellos negaron haber cometido una violación y argumentaron que se trató de sexo consentido.

El caso es objeto ahora de una investigación policial y de otra más por parte del Ministerio de Defensa, según dijo al mencionado noticiero la titular de esa cartera, Sandra Lazo.