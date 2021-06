Tres efectivos policiales fueron imputados por abuso de funciones en Artigas

Policiales

Tres efectivos policiales de Artigas fueron imputados este martes por un delito de abuso de funciones, y uno de ellos además por un delito de lesiones graves.

El hecho ocurrió el domingo 11 de octubre de 2020, cuando un auto en el que iban cuatro menores y dos adultos eludió un control de los inspectores de tránsito de la Intendencia de Artigas y allí comenzó una persecución a la que se sumaron efectivos de la Policía que en determinado momento abrieron fuego contra el auto y lastimaron a uno de sus ocupantes, un joven de 16 años.

En rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12) el fiscal Hermes Antúnez dijo que "a juicio de Fiscalía hay elementos de convicción suficientes" para imputar a los funcionarios policiales. Antúnez se basó en "la evidencia recolectada y la prueba anticipada que se realizó" que uno de los imputados "fue quien disparó con su arma reglamentaria y a la postre fue quien ocasionó las lesiones a la víctima".

Además, el fiscal dijo que hubo "una conducta notoriamente abusiva". "No se justifica una detención a disparos de una persona, que actuó de forma imprudente y no se detuvo ante la voz de alto. Eso no amerita que la Policía utilice el arma de fuego en este sentido", aseguró Antúnez

La abogada del Sindicato Policial, Yenifer Izquierdo, dijo en rueda de prensa que los efectivos "actuaron en cumplimiento del deber, legítimamente, respetando las normas de procedimiento policial".

"Actuaron en cumplimiento de función y para evitar un mal mayor en un procedimiento de control de tránsito brindando apoyo", aseguró la abogada.