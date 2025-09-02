Tres delincuentes rapiñaron comercio en Lezica: estaban armados y prendieron fuego su auto

Policiales

Tres delincuentes ingresaron armados a una distribuidora de productos avícolas en el barrio de Lezica y se llevaron $ 19.800, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con la Jefatura de Montevideo.

Según detallaron, sobre las 11:34 de este martes, los hombres llegaron encapuchados en un automóvil marca Mitsubishi, vulneraron el portón de acceso y agredieron a la víctima con un culatazo en la cabeza. Posteriormente, lo trasladaron a la fuerza hacia una de las oficinas.

Mientras esto sucedía, otro de los delincuentes ingresó a otra oficina administrativa, y tomó el dinero en efectivo, mayoritariamente en cambio chico.

Tras el hecho, se dieron a la fuga en el mismo automóvil y se dirigieron hacia la calle Santa María y Julio Bernés, donde terminaron incendiándolo.

El lesionado fue trasladado al Hospital Saint Bois. Personal de Bomberos y de Zona Operacional IV trabajaron en el lugar e informaron a la Fiscalía de Flagrancia de 16° turno, que trabaja en el caso.

