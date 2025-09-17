Internacionales

Tres contra uno: quisieron copar garita de vigilancia y el guardia los masacró

Un intento de asalto a una nave industrial en el nordeste de Brasil culminó de una manera inesperada para sus tres perpetradores: dos de ellos murieron, y el tercero se salvó gracias a su velocidad para huir.

Según informa el portal noticioso G1, el hecho ocurrió en la noche del lunes en un complejo fabril en la ciudad de Aquiraz.

Los delincuentes, encapuchados y armados, arribaron al lugar con la intención de robar, y como primer paso intentaron reducir a un vigilante que se encontraba en una garita elevada.

Tal como se aprecia en las imágenes, uno de los delincuentes subió la escalera de caracol que conducía al punto de guardia e intentó entrar por la fuerza. En ese momento, el custodio asomó su arma por un ventanuco y disparó contra el invasor y lo derribó.

Acto seguido, el vigilante disparó contra los otros asaltantes, quienes desde abajo intentaron responder el fuego, pero nada pudieron hacer.

De acuerdo con el citado medio, cuando la policía arribó al lugar encontró muertos a dos de los asaltantes, uno de los cuales se había disparado a sí mismo ante la imposibilidad de huir y la perspectiva de una dolorosa agonía. El tercero logró escapar y es buscado por las autoridades.

En la escena se incautaron dos pistolas y un revólver. El vigilante resultó ileso.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

Três criminosos invadiram um galpão industrial na noite de segunda-feira (15) no distrito de Camará, em Aquiraz (CE) e foram surpreendidos pela ação do vigilante no local.



Os assaltantes atiraram contra o agente de segurança, que reagiu e disparou nos criminosos. pic.twitter.com/LKQ3kKUWZP — Comunicarmais (@ComunicarmaisBA) September 16, 2025