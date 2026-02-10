Tres camiones chocaron y un joven de 25 años murió luego de cruzarse de carril y volcar

Policiales

Montevideo Portal

Tres camiones protagonizaron un siniestro de tránsito el pasado lunes en la ruta 21, a la altura del departamento de Soriano, según informó la Policía Caminera. Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los rodados falleció.

La víctima circulaba en un camión —de marca Hyundai— que se dirigía rumbo a Mercedes. En determinado momento, el joven perdió el control del vehículo y se cruzó de carril, lo que provocó que rozara a otro de los camiones que circulaba en sentido contrario y terminara volcando.

Un tercer camión que venía detrás no pudo evitar la colisión y también chocó. El conductor de ese vehículo y del segundo involucrado sufrieron lesiones leves y fueron atendidos en el lugar por personal médico.

El fallecido, oriundo de Fray Bentos, murió a las pocas horas de haber sido internado debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro.

Horas más tarde, la pareja de la víctima de 25 años publicó un mensaje de despedida, en el que le agradeció por haber sido “un excelente papá”. “Gracias por dejarme el fruto más lindo y puro, nuestra creación. Amor más real: nuestra bebé. Te amo y te voy a amar toda mi vida”, concluye el mensaje.

Montevideo Portal