Tres agentes lesionados en vuelco de vehículo de Policía Caminera

Policiales

Un móvil de Policía Caminera que se desplazaba desde Durazno hacia Montevideo protagonizó un siniestro de tránsito en la madrugada de este lunes en ruta 5, a la altura del kilómetro 74,300, en la rotonda de Mendoza.

Según la información primaria divulgada por la emisora local CW33 La Nueva Radio, sobre las 05:00, las autoridades fueron alertadas tras oírse una fuerte frenada en la zona. Al llegar al lugar, efectivos policiales y servicios de emergencia constataron que el vehículo oficial, que circulaba de norte a sur, no habría advertido la rotonda, despistó y terminó volcando hacia la banquina derecha.

En el móvil viajaban tres funcionarios policiales, quienes resultaron lesionados. El conductor sufrió politraumatismos graves, y fue trasladado a un centro asistencial privado en Florida. Uno de los acompañantes presentó politraumatismos moderados y el restante lesiones leves; ambos fueron derivados a centros de salud del departamento para su atención.

En la escena trabajaron unidades de emergencia médica de ASSE y servicios privados, personal de Bomberos y efectivos policiales. Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente, mientras que Caminera quedó a cargo de la custodia de los efectos oficiales que eran transportados en el vehículo.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.