Tres aerolíneas del Golfo Pérsico concentran el tráfico aéreo y tensiones elevan precios

Los flujos de viajes globales dependen en gran medida de tan solo tres aerolíneas. Cuando la geopolítica altera un centro de conexiones, el impacto puede tener una rápida repercusión mundial.

Un nuevo análisis de Skift Research muestra la gran dependencia de los flujos de viajes globales de tan solo tres aerolíneas y cómo las perturbaciones geopolíticas —derivadas en este caso del conflicto en Medio Oriente— pueden exponer los riesgos de dicha concentración.

Las tres grandes aerolíneas del Golfo Pérsico (Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways) se han convertido en el tejido conectivo que une Europa, Asia y África. Sus redes radiales en Dubái, Doha y Abu Dabi transportan millones de pasajeros cada año entre continentes.

Utilizando datos de capacidad de Cirium, el citado medio identificó siete países que dependen de estas aerolíneas para al menos el 15% de su transporte aéreo internacional; otros 21 dependen de ellas para más del 10% de su capacidad de entrada.

Una interrupción significativa puede tener efectos de gran alcance, ya que los pasajeros pierden el acceso a casi 14 millones de plazas de aerolíneas internacionales, lo que pone de relieve la importancia que ha adquirido la conectividad de los centros de conexiones del Golfo Pérsico para la aviación mundial, indica el reporte.

Esta situación llevó a que grandes compañías de la región a alterar sus rutas, reducir la frecuencia de vuelos o aumentar su precio.

Algunas conexiones entre Asia y Europa multiplicaron su costo habitual, con vuelos que normalmente se situaban entre los US$ 300 y 600 y que ahora superan el millar, llegando incluso a superar los US$ 2.000, según los precios registrados en Google Flights en rutas populares como Hanói-París, Singapur-Londres o Tokio-Madrid. Esto se debe a la congestión del espacio aéreo en las nuevas rutas comerciales y a la casi interrupción del tráfico de crudo en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial, que ha disparado los precios en el sector, especialmente en Asia, la región más dependiente de las importaciones desde esta vía estratégica.

“El corredor habitual Europa-Asia, que atraviesa Irán, Irak y el Golfo, ha desaparecido y las aerolíneas se ven obligadas a evitarlo, ya sea hacia el norte vía el Cáucaso/Afganistán, o hacia el sur vía Egipto/Arabia Saudita/Omán. Esto implica tiempos de vuelo más largos, mayor consumo de combustible y mayor presión sobre los corredores restantes”, señaló a EFE David Mumford, experto en operaciones aéreas internacionales de la organización Ops Group.

Con información de EFE

